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Новости

21 апреля, 22:30

Происшествия

Новости регионов: пассажирка рейса Сочи – Новокузнецк избила туфлей соседа по креслу

Новости регионов: пассажирка рейса Сочи – Новокузнецк избила туфлей соседа по креслу

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Пассажирка рейса Сочи – Новокузнецк избила туфлей соседа по креслу из-за багажной полки. По словам очевидцев, словесная перепалка спустя время переросла в драку. Экипаж не смог успокоить пассажирку и вызвал полицию. В результате женщину и ее мужа, который тоже участвовал в конфликте, сняли с рейса и доставили в отделение.

В Казани судебные приставы изъяли 9-летнюю девочку-маугли у матери. Сообщается, что ребенок не ходил в школу и гулял только по ночам, а мать не работала и жила на пособия. В итоге суд выписал постановление о передаче несовершеннолетней органам опеки.

Град размером с перепелиное яйцо выпал в Новгородской области. В поселке Крестцы побиты машины и крыши построек, также погибли цветы в клумбах и пострадал урожай в теплицах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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