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Новости

21 апреля, 09:30

Происшествия

Новости регионов: микроавтобус столкнулся с попутным грузовиком в Подмосковье

Новости регионов: микроавтобус столкнулся с попутным грузовиком в Подмосковье

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По факту аварии с пассажирским автобусом в Подмосковье Следственный комитет возбудил уголовное дело. Авария на трассе М-7 "Волга" произошла 20 апреля. Водитель маршрутного микроавтобуса "ГАЗ" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который ехал в попутном направлении. Пострадали 15 человек.

Тем временем в Томской области из-за ледового затора уровень воды в реке Обь за день поднялся более чем на метр. А в соседней Тюменской области уровень Ишима вырос на 95 сантиметров и еще больше затопил набережную. Критической остается ситуация и в Курганской области. Под водой скрываются крыши домов, мосты и дороги. Перед мощными потоками не может устоять даже асфальт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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