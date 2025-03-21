Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта, 12:30

Происшествия

Пьяный водитель протаранил несколько машин и прокатил на капоте полицейского в Москве

Пьяный водитель протаранил несколько машин и прокатил на капоте полицейского в Москве

Две легковушки столкнулись в центре Москвы

Движение восстановлено на улице Подольских Курсантов после возгорания грузовика

Движение ограничено на улице Подольских Курсантов из-за загоревшегося грузовика

"КамАЗ" загорелся на дублере Варшавского шоссе в Москве

Лондонский аэропорт Хитроу закрыли на сутки из-за аварии на электроподстанции

Двухэтажный деревянный дом загорелся в Чите

В Приморье полностью сгорел жилой дом

Снегопады и торнадо обрушились на запад США

Сотни людей эвакуировали из-за паводков в Поволжье, Сибири и на Южном Урале

Пьяного водителя задержали на улице Народного Ополчения в Москве. Он успел разбить несколько машин и прокатить на капоте полицейского. Очевидцы выложили в Сеть соответствующее видео.

Как позже сообщили в Следственном комитете, мужчина попытался скрыться от полиции, но его догнали во дворе. В итоге на него завели не только административные дела, но и уголовное – о применении силы к представителю власти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика