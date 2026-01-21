Дополнительная группировка спасателей прибыла на место обрушения ТЦ в Новосибирске

В Новосибирск прибыла дополнительная группировка спасателей с кинологами и спецтехникой. Они будут работать на месте обрушения торгового центра. Сейчас в разборе завалов участвуют более 350 человек. Из-под обломков извлекли троих. Двух женщин госпитализировали с переломами, еще один пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Причины трагедии выясняют следователи. По преварительным данным, конструкция здания могла не выдержать тяжести снега. В мэрии города заявили, что этот торговый центр был построен самовольно. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.