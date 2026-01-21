Форма поиска по сайту

21 января, 17:30

Происшествия

Один из пострадавших в торговом центре в Новосибирске погиб

Один из пострадавших в торговом центре в Новосибирске погиб

Квартира в доме загорелась в Гурьевском проезде в Москве

Жители Куркина выступили против новой администрации гаражного комплекса

Третьего пострадавшего достали из-под завалов рухнувшего торгового центра в Новосибирске

СК возбудил уголовное дело после нападения ротвейлера на ребенка в Раменском

Двух пострадавших вытащили из-под завалов обрушившегося торгового центра в Новосибирске

Юрист прокомментировала ситуацию с рейдерским захватом гаражного комплекса в Куркине

Фура загорелась на внешней стороне 36-го километра МКАД

Пожар произошел на Алтуфьевском шоссе

Крыша торгового центра рухнула в Новосибирске

Третий пострадавший при обрушении торгового центра в Новосибирске погиб. Его не успели довезти в больницу, он скончался в машине скорой помощи.

Ранее из-под обломков спасли двух женщин, одну из которых госпитализировали с переломом. На месте продолжают работать спасатели, разбор завалов будет также производиться ночью. Предварительная площадь обрушения крыши составила 600 квадратных метров. По данным СК, конструкция не выдержала тяжести снега.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

