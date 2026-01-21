21 января, 17:30Происшествия
Один из пострадавших в торговом центре в Новосибирске погиб
Третий пострадавший при обрушении торгового центра в Новосибирске погиб. Его не успели довезти в больницу, он скончался в машине скорой помощи.
Ранее из-под обломков спасли двух женщин, одну из которых госпитализировали с переломом. На месте продолжают работать спасатели, разбор завалов будет также производиться ночью. Предварительная площадь обрушения крыши составила 600 квадратных метров. По данным СК, конструкция не выдержала тяжести снега.
