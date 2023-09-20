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20 сентября, 15:30

Происшествия

Семьям погибших при взрыве газа в Балашихе выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших при взрыве газа в Балашихе выплатят по миллиону рублей

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Семьям погибших при взрыве газа в Балашихе выплатят по миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии – 500 тысяч. Об этом заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. В результате ЧП оказались повреждены как минимум 10 квартир. Кроме того, в МЧС предупредили о сохранении угрозы обрушения дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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