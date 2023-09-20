Воробьев заявил, что женщина и ребенок находятся под завалами дома в Балашихе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Женщина и ребенок находятся под завалами дома в Балашихе. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем телеграм-канале.

К ним пробираются спасатели, уточнил он. По его информации, спасатели эвакуировали 170 человек из здания. Двоих госпитализировали, один из них скончался по пути в больницу. Сейчас известно о двоих погибших. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.

Помимо этого, он провел оперативный штаб на месте ЧП. Воробьев уточнил, что взрывная волна повредила несколько припаркованных машин и квартиры в соседних домах. На месте организовали 3 пункта временного размещения.

"Сейчас поедем в ДК – пообщаться с жильцами, узнать, что необходимо, чем можем помочь", – подчеркнул он.

Взрыв в доме в Балашихе произошел утром 20 сентября на Октябрьской улице. Воробьев добавил, что не менее 10 квартир были повреждены в результате ЧП, обрушились третий, четвертый и пятый этажи.

ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Прокуратура Московской области, в свою очередь, организовала проверку в связи с инцидентом.

На месте инцидента задействованы более 160 человек и 40 единиц техники.

Три этажа обрушились из-за ударной волны после взрыва в жилом доме в Балашихе