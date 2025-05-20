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20 мая, 11:30

Происшествия

Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Ульяновске

Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Ульяновске

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Поливные дожди обрушились на Ульяновск. В ночь на 20 мая там выпала почти месячная норма осадков, из-за чего целые районы оказались подтоплены. По всему городу лежат поваленные деревья, оборваны провода, ливневки не справляются, а во многих домах протекли крыши.

Кроме того, прервано движение нескольких трамвайных маршрутов. В настоящее время коммунальные службы откачивают воду и восстанавливают работу светофоров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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