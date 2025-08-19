Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 августа

Москвичка сломала ногу и уже неделю выживает на высоте 7 тысяч метров на пике Победы в Киргизии. Несчастный случай произошел еще 12 августа. С тех пор женщину несколько раз пытались спасти, но из-за плохой погоды ничего не вышло.

Осенние холода придут в Москву в конце недели. Столбики термометров не поднимутся выше 16–18 градусов. При этом 20 августа синоптики пообещали последний относительно теплый день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

