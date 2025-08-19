Форма поиска по сайту

19 августа, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 августа

Альпинистка из Москвы застряла на пике Победы в Киргизии

Новости мира: пожар вспыхнул в строящемся Центре исламской цивилизации в Ташкенте

Россиянка сломала ногу на пике Победы в Киргизии и неделю находится на высоте 7 тыс метров

Мужчина избил свою супругу на юге Москвы

Новости регионов: число погибших из-за взрыва в Рязанской области выросло до 25 человек

Суд в Москве избрал меру пресечения для блогера Никиты Ефремова

Новости мира: Вучич пообещал восстановить порядок в Сербии

Новости регионов: лесной пожар в ЛНР распространился на площади 500 гектаров

Новости регионов: режим ЧС введен в Станично-Луганском округе ЛНР из-за лесного пожара

Москвичка сломала ногу и уже неделю выживает на высоте 7 тысяч метров на пике Победы в Киргизии. Несчастный случай произошел еще 12 августа. С тех пор женщину несколько раз пытались спасти, но из-за плохой погоды ничего не вышло.

Осенние холода придут в Москву в конце недели. Столбики термометров не поднимутся выше 16–18 градусов. При этом 20 августа синоптики пообещали последний относительно теплый день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

