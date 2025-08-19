Альпинистка из Москвы застряла на пике Победы в Киргизии

Москвичка сломала ногу во время покорения пика Победы в Киргизии и уже неделю выживает на высоте 7 тысяч метров.

С момента несчастного случая женщину несколько раз пытались спасти, но из-за плохой погоды ничего не вышло. При этом погиб итальянский альпинист, который дважды пробовал вытащить альпинистку.

На видео с дрона видно, что женщина жива, но ее палатка уже в плачевном состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

