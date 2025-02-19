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19 февраля, 14:15

Происшествия

Фальшивое модельное агентство закрыли в Москве

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Сотрудников фейкового модельного агентства задержали в Москве. Как сообщили в МВД, злоумышленники размещали на разных сайтах объявления, в которых предлагали устроить молодых людей на работу.

Девушки и парни приходили на собеседования в арендованные офисы, где им предлагали заплатить за портфолио. Как только фальшивые работодатели получали деньги, они переставали выходить на связь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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