Фальшивое модельное агентство закрыли в Москве

Сотрудников фейкового модельного агентства задержали в Москве. Как сообщили в МВД, злоумышленники размещали на разных сайтах объявления, в которых предлагали устроить молодых людей на работу.

Девушки и парни приходили на собеседования в арендованные офисы, где им предлагали заплатить за портфолио. Как только фальшивые работодатели получали деньги, они переставали выходить на связь.

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