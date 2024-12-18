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18 декабря, 12:15

Происшествия

Купальный сезон в Анапе может оказаться под угрозой из-за мазута

Купальный сезон в Анапе может оказаться под угрозой из-за мазута

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Купальный сезон в Анапе может быть под угрозой из-за мазута после ЧП с танкерами. Такая информация появилась в СМИ после общения журналистов с экологами.

Сейчас к уборке пляжей от мазута привлечено уже 4 тысячи добровольцев. Около 1 тысячи волонтеров приехали из Новороссийска, Краснодара и ближайших районов. Нефтепродуктами загрязнено 35 километров берега. Всего из танкеров, которые потерпели крушение в Керченском проливе, вытекло в море около 3 тысяч тонн мазута.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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