Новости регионов: лесные пожары в Забайкалье подобрались к федеральной трассе

Лесные пожары в Забайкалье подобрались вплотную к федеральной трассе. Бушующее пламя сняли из проезжающей машины. Стена огня подступает к дороге, которая связывает Читу и Хабаровск. Только на этом участке в тушении задействованы больше 179 пожарных и 8 единиц техники, в том числе, бульдозеры и вездеходы. По данным МЧС, в регионе сейчас действуют 26 пожаров.

В Хабаровский край за две недели до лета вернулась зима. Снегопады настолько обильные, что местные жители лепят снеговиков. Температура при этом резко упала с плюс 23 градусов почти до 0. Непогода практически уничтожила посадки на приусадебных участках. Люди делятся в соцсетях кадрами сугробов на грядках.

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