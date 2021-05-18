Машина сгорела на Новорижском шоссе

На Новой Риге загорелась машина. Кадры выложили в Сеть очевидцы. Пожар произошел в правом ряду.

О состоянии водителя ничего неизвестно. На момент съемки на месте еще не было оперативных служб. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.