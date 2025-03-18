В аэропорту Дублина опоздавший пассажир устроил погром

В аэропорту Дублина произошел инцидент с участием опоздавшего на рейс пассажира. Молодой человек, предположительно турист, приехавший отметить День святого Патрика, в ярости разгромил терминал. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как полураздетый мужчина ломает мебель и оборудование. Службе безопасности аэропорта удалось задержать дебошира до того, как он причинил вред окружающим.

Американский блогер и инженер Марк Робер провел тестирование систем автопилота Tesla, которое выявило серьезные недостатки. В ходе испытаний выяснилось, что автомобиль не способен распознать пешехода в условиях сильного тумана или дождя. Кроме того, автопилот не замечает препятствия, если на них наклеены фотообои, имитирующие открытое пространство.

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