До 4 человек увеличилось число жертв после ЧП в Ейске. Еще шестеро пропали без вести. 25 человек пострадали.

Известно, что семь взрослых и ребенок находятся в тяжелом состоянии. Одного пациента с ожогами 70% тела транспортирует санавиация в Краснодар.

Ранее сообщалось, что в доме проживают 600 человек. Людей отправили в пункты временного размещения. Власти подготовили пять гостиниц и пансионатов.

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