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Новости

17 октября, 22:15

Происшествия

До 4 человек увеличилось число жертв после ЧП в Ейске

До 4 человек увеличилось число жертв после ЧП в Ейске

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

"Московский патруль": Мосгорсуд рассмотрит дело об убийстве школьницы из Тюмени

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Четыре человека погибли и 25 пострадали в результате ЧП в Ейске

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Военный обозреватель объяснил, что могло привести к крушению самолета в Ейске

Три человека погибли и 19 пострадали в результате ЧП в Ейске

До 4 человек увеличилось число жертв после ЧП в Ейске. Еще шестеро пропали без вести. 25 человек пострадали.

Известно, что семь взрослых и ребенок находятся в тяжелом состоянии. Одного пациента с ожогами 70% тела транспортирует санавиация в Краснодар.

Ранее сообщалось, что в доме проживают 600 человек. Людей отправили в пункты временного размещения. Власти подготовили пять гостиниц и пансионатов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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