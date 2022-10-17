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18:30

Политика

Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110

Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене с украинской стороной по формуле 110 на 110. Он уточнил, что из плена будут также возвращены 30 военных из ДНР, ЛНР и других российских субъектов.

Ранее стало известно, что российские вооруженные силы нанесли очередные удары по объектам системы энергетики Украины. Эту информацию подтвердили в Минобороны. Кроме того, были поражены объекты военного управления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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