Военный обозреватель объяснил, что могло привести к крушению самолета в Ейске

Причиной крушения самолета в Ейске стала перегрузка двигателей. Об этом Москве 24 сообщил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.

"Совершенно понятно, что во время тренировочного полета пилоты делали фигуру, которая требовала очень серьезных перегрузок двигателей, и именно в это время как раз загорелся сначала один двигатель, а потом другой, и машина просто стала неуправляемой", – пояснил эксперт.

Он уточнил, что самолет летел без боекомплекта. При этом, по словам обозревателя, если он был бы на борту, от девятиэтажного дома остались бы руины.

"У этого самолета очень серьезное вооружение. Вдумайтесь, он берет под брюхо себе восемь тонн боеприпасов", – указал Баранец.

ЧП произошло вечером 17 октября. Самолет упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической, в результате часть дома загорелась.

По последним данным, в результате происшествия четыре человека погибли. Количество пострадавших увеличилось до 25.

Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен подъезд целиком. По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж. Жильцы многоэтажки были отправлены в пункты временного размещения.

Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске. Глава Ейского района Роман Бублик заверил, что жителям дома будет оказана вся необходимая поддержка.

На место происшествия для оказания помощи пострадавшим вылетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Также в Ейск отправился глава МЧС Александр Куренков.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.

Позже в МЧС сообщили, что возгорание в многоэтажке было локализовано. Эвакуацию жителей рядом расположенных домов отменили.



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