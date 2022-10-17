Очевидцы раскрыли подробности падения военного самолета Су-34 в Ейске

В понедельник, 17 октября, в Краснодарском крае в городе Ейске потерпел крушение российский военный самолет Су-34. Он упал во дворе жилого дома. После крушения произошло возгорание авиатоплива, огонь перекинулся на многоэтажку. В результате ЧП пострадали более 20 человек, есть погибшие. Рассказываем подробности.
Из-за чего упал самолет?
Вечером 17 октября в Минобороны РФ сообщили, что в городе Ейске Краснодарского края потерпел крушение российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет должен был совершить учебно-тренировочный полет с военного аэродрома Южного военного округа. Однако во время того, как борт набирал высоту, произошло ЧП.
В результате самолет упал во дворе одного из жилых домов. После крушения случилось возгорание разлившегося авиатоплива, огонь перекинулся на многоэтажку и охватил сразу несколько этажей. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.
В результате ЧП пострадали более 20 человек, рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Известно также о четырех погибших. Краснодарские власти сообщили, что для пострадавших предусмотрена поддержка в размере 400 тысяч рублей. Семьям погибших выплатят 1 миллион рублей.
По факту крушения СК РФ возбудил уголовное дело. Вместе с тем Владимир Путин отдал поручение оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
"Президент поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в результате происшествия с военным самолетом, потерпевшим крушение в черте города Ейска", – сообщила пресс-служба Кремля.
"Земля содрогнулась"
Перед падением Су-34 горел в полете. Об этом рассказал очевидец ЧП Евгений.
Другой очевидец Александр Дмитрук сообщил о взрывах, продолжавшихся после падения самолета.
"Стали взрывы какие-то происходить. Что за взрывы – не знаю. Говорят, он шел с полным боекомплектом. Может, это начало взрываться. Но взрывалось в течение 15 минут где-то", – уточнил мужчина.
Дмитрук стал свидетелем крушения, когда возвращался с работы домой.
Еще одна жительница Ейска Елена Семенихина рассказала, что у Су-34 якобы заискрил двигатель перед крушением. "Мы на работе видели, что от двигателя искры летели, то есть с двигателем там что-то случилось. Он летал-летал. Потом резко пошел вниз, искры летели", – вспомнила она.
Елена также подтвердила, что слышала взрывы после падения самолета.
Известно, что в пострадавшей многоэтажке проживают 556 человек. Сообщалось, что угрозы обрушения для дома нет. Также ничего не угрожает близлежащим строениям, уточнили в пресс-службе МЧС РФ. Жителей многоэтажки направили в пункты временного размещения.