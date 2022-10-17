Очевидцы раскрыли подробности падения военного самолета Су-34 в Ейске

В понедельник, 17 октября, в Краснодарском крае в городе Ейске потерпел крушение российский военный самолет Су-34. Он упал во дворе жилого дома. После крушения произошло возгорание авиатоплива, огонь перекинулся на многоэтажку. В результате ЧП пострадали более 20 человек, есть погибшие. Рассказываем подробности.



Из-за чего упал самолет?

Фото: РИА Новости

Вечером 17 октября в Минобороны РФ сообщили, что в городе Ейске Краснодарского края потерпел крушение российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет должен был совершить учебно-тренировочный полет с военного аэродрома Южного военного округа. Однако во время того, как борт набирал высоту, произошло ЧП.





из сообщения Минобороны РФ По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.

В результате самолет упал во дворе одного из жилых домов. После крушения случилось возгорание разлившегося авиатоплива, огонь перекинулся на многоэтажку и охватил сразу несколько этажей. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.

В результате ЧП пострадали более 20 человек, рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Известно также о четырех погибших. Краснодарские власти сообщили, что для пострадавших предусмотрена поддержка в размере 400 тысяч рублей. Семьям погибших выплатят 1 миллион рублей.

По факту крушения СК РФ возбудил уголовное дело. Вместе с тем Владимир Путин отдал поручение оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

"Президент поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в результате происшествия с военным самолетом, потерпевшим крушение в черте города Ейска", – сообщила пресс-служба Кремля.



"Земля содрогнулась"

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Перед падением Су-34 горел в полете. Об этом рассказал очевидец ЧП Евгений.





Евгений Житель Ейска Видел из окна квартиры, как самолет летел, и было в носовой части что-то похожее на открытый огонь. После начал резко спускаться вниз и после этого упал на жилой дом.

Другой очевидец Александр Дмитрук сообщил о взрывах, продолжавшихся после падения самолета.

"Стали взрывы какие-то происходить. Что за взрывы – не знаю. Говорят, он шел с полным боекомплектом. Может, это начало взрываться. Но взрывалось в течение 15 минут где-то", – уточнил мужчина.

Дмитрук стал свидетелем крушения, когда возвращался с работы домой.





Александр Дмитрук очевидец Слышу гул. Голову поднимаю – летит "Сушка". Он слишком низко летит. Метрах в трех от четырехэтажного дома. <...> Буквально через минуты полторы грохот, земля содрогнулась.

Еще одна жительница Ейска Елена Семенихина рассказала, что у Су-34 якобы заискрил двигатель перед крушением. "Мы на работе видели, что от двигателя искры летели, то есть с двигателем там что-то случилось. Он летал-летал. Потом резко пошел вниз, искры летели", – вспомнила она.

Елена также подтвердила, что слышала взрывы после падения самолета.

Известно, что в пострадавшей многоэтажке проживают 556 человек. Сообщалось, что угрозы обрушения для дома нет. Также ничего не угрожает близлежащим строениям, уточнили в пресс-службе МЧС РФ. Жителей многоэтажки направили в пункты временного размещения.

