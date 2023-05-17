Пострадавших при пожаре жильцов дома в Оренбурге временно разместят в загородном лагере

В Оренбурге жителей дома, где сгорела крыша, временно разместят в загородном лагере. Об этом сообщили местные власти.

В данный момент открытый огонь на площади 700 квадратных метров локализован, но тушение пожара продолжается. Дом временно отключен от электричества, газа и водоснабжения, а часть жильцов эвакуированы.

Как заявили очевидцы, было очень много черного дыма. Из зоны задымления спасены два человека. Прокуратура города уже проводит проверку по данному ЧП.

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