Уголовное дело возбудили по факту возгорания на газопроводе в ХМАО

Фото: телеграм-канал "МЧС Югры"

Уголовное дело возбудили по факту возгорания на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Следственного управления СК РФ по ХМАО.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Начальник следственного управления Михаил Мокшин взял под контроль ход расследования данного инцидента и поручил своим подчиненным доложить о деталях происшествия.

Ранее экстренные службы сообщали, что на газопроводе в 30 километрах от поселка Лыхма произошел взрыв.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказал, что при возгорании на недействующей нитке магистрального газопровода компании "Газпром трансгаз Югорск" погиб один человек и пять граждан пострадали. Последних пришлось эвакуировать при помощи вертолетов санавиации. Их доставили в больницу Нягани.

