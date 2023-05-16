18:58Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту возгорания на газопроводе в ХМАО
Фото: телеграм-канал "МЧС Югры"
Уголовное дело возбудили по факту возгорания на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Следственного управления СК РФ по ХМАО.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Начальник следственного управления Михаил Мокшин взял под контроль ход расследования данного инцидента и поручил своим подчиненным доложить о деталях происшествия.
Ранее экстренные службы сообщали, что на газопроводе в 30 километрах от поселка Лыхма произошел взрыв.
Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказал, что при возгорании на недействующей нитке магистрального газопровода компании "Газпром трансгаз Югорск" погиб один человек и пять граждан пострадали. Последних пришлось эвакуировать при помощи вертолетов санавиации. Их доставили в больницу Нягани.
Второй взрыв за день прогремел в центре Луганска
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