Пять человек пострадали при пожаре на недействующей нитке газопровода в ХМАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять человек пострадали при возгорании на недействующей нитке магистрального газопровода компании "Газпром трансгаз Югорск" в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В 13:28 по московскому времени поступила информация о взрыве на газопроводе в 30 километрах от поселка Лыхма", – отмечается в сообщении.

В настоящее время уточняется состояние здоровья пострадавших при возгорании.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на газопроводе в городском округе Пелым Свердловской области. Вблизи газопровода в момент инцидента никого не было, никто не пострадал. Территория в районе происшествия оцеплена.

