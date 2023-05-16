Один человек погиб и пять пострадали при пожаре на недействующей нитке газопровода в ХМАО

Фото: телеграм-канал "МЧС ЮГРЫ"

Пять человек пострадали и один погиб при возгорании на недействующей нитке магистрального газопровода компании "Газпром трансгаз Югорск", рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем телеграм-канале.

"Из шести пострадавших один погибший, пять – в тяжелом состоянии", – написал он.

Добровольский добавил, что пострадавших эвакуируют при помощи вертолетов санавиации и отправляют в больницу города Нягани.

Ранее экстренные службы сообщали, что на газопроводе в 30 километрах от поселка Лыхма произошел взрыв.

В конце марта в городском округе Пелым Свердловской области произошел взрыв на газопроводе. Отмечалось, что рядом с газопроводом в момент произошедшего не было людей, никто не пострадал.

