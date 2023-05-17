Главу центра "Вектор" уволили за непринятие мер по разрешению конфликта интересов

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Гендиректора центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Рината Максютова, разработавшего вакцину от COVID-19 "ЭпиВакКорона", уволили в связи с выявлением конфликта интересов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Роспотребнадзора.

"За непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов <...> приказываю Максютова Рината Амировича <...> уволить", – говорится в документе, подписанном главой ведомства Анной Поповой.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что Максютовым был нарушен закон "О противодействии коррупции". Специалисты ведомства уже провели мероприятия, направленные на пресечение нарушений.

Отмечается, что в настоящее время центр "Вектор" продолжает свою работу в соответствии с планами.

Об увольнении Максютова, который работал в "Векторе" с 2003 года, стало известно ранее в среду, 17 мая. Источник "Интерфакса" объяснял это решение утратой доверия к сотруднику.

