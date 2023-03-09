Сергея Зуева сняли с должности ректора "Шанинки"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Собрание учредителей Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") приняло решение снять Сергея Зуева с должности ректора. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

"Для <...> Сергея Эдуардовича Зуева затруднено исполнение обязанностей в полном объеме в силу продолжающегося судебного процесса. Сергей Зуев останется научным руководителем МВШСЭН и будет участвовать в обсуждении дальнейшей стратегии движения университета", – говорится в сообщении.

Новым ректором вуза назначена ректор Международного банковского института, доктор экономических наук, профессор Мария Сигова. При этом отмечается, что после "стабилизации положения Школы", в том числе в финансовом вопросе, уже на альтернативной основе будет выбран новый управленец.

Комментируя решение учредителей, Зуев отметил, что в любом образовательном учреждении его организационная структура имеет вторичное значение по сравнению с его миссией. По его словам, несмотря на кадровые перестановки, "Шанинка" продолжит выполнять свою миссию.

"В той мере, в какой и учредители, и команда Школы, и вновь приходящие коллеги имеют общий взгляд на это смысловое ядро, у меня нет сомнения, что "Шанинка" продолжается и ее университетская суть остается безусловной", – приводятся в сообщении его слова.

В конце февраля столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой о многомиллионных хищениях. По нему проходит в том числе и уже бывший ректор МВШСЭН Сергей Зуев, который в августе прошлого года признал вину в мошенничестве.



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