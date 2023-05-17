Главу разработчика "ЭпиВакКороны" уволили в связи с утратой доверия – СМИ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Рината Максютова сняли с должности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"Максютов уволен, это так", – сказал он, подчеркнув, что подобное произошло в связи с утратой доверия к сотруднику.

Биолог работал в центре с 2003 года. Он является одним из принимавших участие в разработке вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона".

В "Векторе" и Роспотребнадзоре официально ситуацию еще не комментировали.

Ранее Владимир Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна. В прессе распространилась информация, согласно которой Путин принял такое решение в связи с завершением срока контракта. Возраст Чуприяна стал предельным для службы в Федеральной противопожарной службе.

