13:07Регионы
Тверского чиновника уволили после праздника с аниматором в костюме голого мужчины
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Юрий Байков был уволен с должности первого заместителя главы администрации Сонковского муниципального округа Тверской области после праздника, на котором выступил аниматор в костюме голого мужчины. Об этом РИА Новости сообщил глава округа Андрей Гусев.
О произошедшем стало известно после распространившегося в Сети видео, на котором аниматор в костюме полуголого мужчины танцует перед женщинами. Мероприятие было организовано в честь Международного женского дня и поручено, как выяснилось позже, Байкову.
"Это официальная фирма предоставляла, она и в том году предоставляла. Почему так получилось, я спросил у первого заместителя, конечно, я уволил его. Разбираемся сейчас", – сообщил Гусев, уточнив, что Байков снят с должности с 13 марта.
По словам самого Байкова, он занимался только сбором денег на подарки женщинам. О том, кто организовал подобное представление, он не знает. Информацию об увольнении чиновник подтвердил.
До этого мэра города Советская Гавань Хабаровского края Павла Боровского уволили в связи с утратой доверия из-за женитьбы на подчиненной. Женщина работала в земельном отделе.
Согласно федеральному закону, находиться на муниципальной службе не может близкий родственник главы этого муниципального образования, например супруга. За увольнение мужчины проголосовали 13 из 18 депутатов.
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