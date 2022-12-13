Чиновника-трансгендера из США уволили после краж в аэропорту

Фото: AP Photo/Kiichiro Sato

Трансгендера Сэма Бринтона, занимавшего пост в отделе по утилизации отработавшего топлива и отходов в Управлении ядерной энергии Минэнерго США, уволили, сообщает New York Post.

По данным издания, причиной стала совершенная им кража чужого багажа в аэропорту. Представитель управления подтвердил, что Бринтон больше не занимает указанную должность, однако комментировать дальнейшие кадровые вопросы не стал.

Ранее Бринтон попал на камеры наблюдения, когда похищал чужой чемодан в международном аэропорту Миннеаполиса. Ущерб от кражи составил более двух тысяч долларов. Позже выяснилось, что первый трансгендер в администрации президента США до этого украл чужой багаж в Лас-Вегасе.

Группа республиканцев в палате представителей во главе с членом палаты представителей от Джорджии Эндрю Клайдом потребовала лишить чиновника должности.

Ранее сообщалось, что воронежский суд отправил осужденного мужчину в женскую колонию. Отмечалось, что во время судебного разбирательства подсудимая женщина сменила пол, получив соответствующие документы у врача. Формально она стала мужчиной, но трансгендера отправили в колонию для женщин.



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