Мэра города в Хабаровском крае уволили из-за женитьбы на подчиненной

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Мэра города Советская Гавань Хабаровского края Павла Боровского уволили в связи с утратой доверия из-за женитьбы на подчиненной. Об этом со ссылкой на председателя Совета депутатов городского поселения Ольгу Глебову сообщает РИА Новости.
По ее словам, свадьба градоначальника с сотрудницей земельного отдела состоялась в мае 2019 года, однако история всплыла только в прошлом году после проверки декларации.
Согласно федеральному закону "О муниципальной службе в Российской Федерации", находиться на муниципальной службе не может близкий родственник главы этого муниципального образования, например, супруга.
Таким образом, возник конфликт интересов. После этого началась проверка со стороны краевого управления ФСБ. Соответствующие документы затем направили в прокуратуру.
"Решение по данному нарушению может быть только одно – увольнение. <...> По закону, нам прислала эту формулировку прокуратура, уволили – в связи с утратой доверия. Из 18 депутатов 13 проголосовали за", – рассказала Глебова.
Она сообщила, что с августа 2019 года супруга теперь уже бывшего мэра находится в декретном отпуске.
"Глава сказал, что они поженились в мае, потом супруга ушла на больничный, затем – в декрет, и фактически на работе отсутствовала, а потому не было никаких трудовых отношений", – рассказала собеседница агентства об аргументах Боровского.
Ранее сообщалось, что мэра города Прокопьевска Кемеровской области Вячеслава Старченко отправили в отставку за то, что торжественная церемония с банкетом по случаю его инаугурации прошла в день трагедии на шахте "Листвяжная".
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