Мэр Биробиджана Александр Головатый подал в отставку

Фото: instagram/alexandr_golovatyi

Мэр города Биробиджан Александр Головатый подал в отставку. Об этом информирует пресс-служба городской администрации в официальном аккаунте в Instagram.

Уточняется, что градоначальник написал заявление об уходе по собственному желанию.

"Последним рабочим днем для Александра Головатого станет 30 декабря. До этой даты будет определено, кто будет исполнять обязанности главы мэрии Биробиджана", – сообщается в публикации.

Заявление Головатого планируется рассмотреть на заседании городской думы. После этого будет выбрана дата для проведения конкурса на должность мэра.

Головатый занял пост градоначальника Биробиджана в 2019 году. С 2013 года он был главой администрации Облученского городского поселения в ЕАО.

Ранее в отставку ушла глава Минздрава Якутии Елена Борисова. Она оставила свой пост из-за перехода на другую работу.