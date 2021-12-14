Мэр Биробиджана Александр Головатый подал в отставку

Фото: instagram/alexandr_golovatyi
Мэр города Биробиджан Александр Головатый подал в отставку. Об этом информирует пресс-служба городской администрации в официальном аккаунте в Instagram.
Уточняется, что градоначальник написал заявление об уходе по собственному желанию.
"Последним рабочим днем для Александра Головатого станет 30 декабря. До этой даты будет определено, кто будет исполнять обязанности главы мэрии Биробиджана", – сообщается в публикации.
Заявление Головатого планируется рассмотреть на заседании городской думы. После этого будет выбрана дата для проведения конкурса на должность мэра.
Головатый занял пост градоначальника Биробиджана в 2019 году. С 2013 года он был главой администрации Облученского городского поселения в ЕАО.
Ранее в отставку ушла глава Минздрава Якутии Елена Борисова. Она оставила свой пост из-за перехода на другую работу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: