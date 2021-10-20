В Кремле отказались комментировали слухи о возможных перестановках в правительстве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Кремле никогда не анонсируют кадровые изменения в правительстве. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи о том, что в кабмине могут произойти перестановки.

"Мы никогда не анонсируем (кадровые изменения. – Прим. ред.)", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого в ряде СМИ появилась информация о возможных перестановках в российском правительстве, которые коснутся нескольких чиновников.

Ранее Владимир Путин назначил Дмитрия Миронова своим помощником. Параллельно президент принял его отставку с должности губернатора Ярославской области. Миронов руководил регионом с 2017 года.

