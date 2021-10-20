Министр здравоохранения Якутии ушла в отставку

Фото: prav.sakha.gov.ru

Глава министерства здравоохранения Якутии Елена Борисова ушла в отставку. Об этом в среду, 20 октября, сообщил глава региона Айсен Николаев.

Он уточнил, что Борисова оставила свой пост из-за перехода на другую работу.

"Борисова Елена Афраимовна освобождена от должности министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу", – написал Николаев на своей странице в Twitter.

Руководителем регионального Минздрава Борисова была назначена в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что с 20 октября в Якутии при посещении театров, концертов, кинотеатров, музеев, библиотек и выставок необходимо предъявлять QR-код, подтверждающий наличие сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании.