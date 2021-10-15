Регионы РФ продолжают вводить систему QR-кодов

Еще несколько регионов России объявили о введении QR-кодов для защиты от коронавируса. Так, с 20 октября они понадобятся в Якутии для посещения общепита, театров, кинотеатров, бассейнов и спортивных центров. Коды будут выдавать совершеннолетним только на основе сертификата о вакцинации.

С ноября к системе присоединяются Приморье с Томской областью. 15 октября коды начали требовать у жителей Мордовии. Они нужны практически везде: в салонах красоты, банях, бассейнах, на крытых катках и концертах.

В Белгородской области на фоне роста заболеваемости систему QR-кодов расширяют на все общественные места. Детские комнаты, развлекательные центры, фудкорты открыты, но без справки о перенесенном ковиде или кода не пускают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.