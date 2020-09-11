Уволился глава Российского центра судмедэкспертизы Андрей Ковалев

Глава Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев оставил должность, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав РФ.

В ведомстве отметили, что Ковалев уволился по собственному желанию. Он оставил должность 7 сентября.

"Ковалев Андрей Валентинович освободил должность директора ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Минздрава России 7 сентября 2020 года по собственному желанию", – рассказали в ведомстве.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности замглавы Минкомсвязи России Людмилу Бокову. Сообщалось, что это было сделано по ее просьбе.