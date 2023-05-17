ФСБ выявила в 44 регионах России 165 подпольных оружейников

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Сотрудники ФСБ раскрыли в 44 российских регионах 165 подпольных оружейников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

В ФСБ рассказали, что правоохранители изъяли у злоумышленников 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производств.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 165 жителей 44 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что правоохранителям удалось пресечь деятельность 40 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ФСБ обнаружила в Белгородской области несанкционированный канал поставок вооружений из зоны проведения спецоперации. У злоумышленников изъяли 14 единиц противотанковых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат, 66 тротиловых шашек массой от 200 граммов до 3 килограммов.