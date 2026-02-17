Новости мира: лифт с российскими туристами рухнул в отеле на Пхукете

В отеле в тайской провинции Пхукет рухнул лифт с российскими туристами. Это произошло, когда отдыхающие ехали с 1-го этажа на 5-й. В итоге травмы получили 4 взрослых, а также 8-летняя и 16-летняя девочки. Все они отправлены в больницу. Полиция выясняет причины ЧП.

Сразу в 3 департаментах Франции объявили наивысший уровень угрозы из-за наводнений. В старинном городе Коньяк затоплены улицы и объявлена эвакуация жителей. Уровень воды в реке Шаранте превысил рекордные 8 метров впервые за последние 44 года. В соседней коммуне Сент из городской тюрьмы срочно вывезли заключенных, а в Париже закрыли часть набережных Сены из-за угрозы затопления. Уровень воды там превысил уже 3 метра. По предварительным оценкам, ущерб от наводнений может достичь 3 миллиардов евро.

