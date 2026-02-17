Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 12:00

Происшествия

Новости мира: лифт с российскими туристами рухнул в отеле на Пхукете

Новости мира: лифт с российскими туристами рухнул в отеле на Пхукете

В Подмосковье задержали мужчину, который воровал продукты из супермаркета

Силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник над Россией в ночь на 17 февраля

Десятки собак обнаружили запертыми в квартире в Царицыне

Новости регионов: трассу М-4 "Дон" парализовало в Воронежской области из-за метели

Новости мира: стрельба произошла во время школьного хоккейного матча в США

В Шереметьево женщину оштрафовали на 1,5 млн рублей за незадекларированные украшения

ДТП произошло на востоке Москвы из-за снегопада

"Московский патруль": полиция задержала рецидивиста за нападение на магазины техники

"Московский патруль": контрабандисты попытались ввезти в РФ 300 кг наркотиков

В отеле в тайской провинции Пхукет рухнул лифт с российскими туристами. Это произошло, когда отдыхающие ехали с 1-го этажа на 5-й. В итоге травмы получили 4 взрослых, а также 8-летняя и 16-летняя девочки. Все они отправлены в больницу. Полиция выясняет причины ЧП.

Сразу в 3 департаментах Франции объявили наивысший уровень угрозы из-за наводнений. В старинном городе Коньяк затоплены улицы и объявлена эвакуация жителей. Уровень воды в реке Шаранте превысил рекордные 8 метров впервые за последние 44 года. В соседней коммуне Сент из городской тюрьмы срочно вывезли заключенных, а в Париже закрыли часть набережных Сены из-за угрозы затопления. Уровень воды там превысил уже 3 метра. По предварительным оценкам, ущерб от наводнений может достичь 3 миллиардов евро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика