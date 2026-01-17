В Екатеринбурге водитель квадроцикла катал детей на тюбингах по дорогам

Житель Екатеринбурга катал по дороге детей на снегокатах, привязанных к квадроциклу. Теперь ему грозит штраф за нарушение правил дорожного движения.

Аналогичный случай произошел в подмосковной Лобне. Там мужчина за рулем автомобиля ехал по дороге с привязанным к бамперу снегокатом, на котором сидел ребенок.

Сотрудники Госавтоинспекции квалифицировали действия мужчины как нарушение правил перевозки людей и неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

