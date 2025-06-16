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Новости

16 июня, 07:30

Происшествия

Новости мира: вертолет с туристами из США совершил аварийную посадку в Греции

Новости мира: вертолет с туристами из США совершил аварийную посадку в Греции

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Вертолет с четырьмя американскими туристами совершил аварийную посадку в пригороде Афин в Греции. Воздушное судно направлялось на остров Миконос, но вскоре после взлета пилот обнаружил техническую неисправность и начал экстренное снижение. Благодаря оперативным действиям никто не пострадал. На место происшествия прибыли медики и пожарные.

В Великобритании впервые в истории службу внешней разведки МИ-6 возглавит женщина. Премьер-министр Кир Стармер назначил на этот пост кадрового разведчика Блейз Метревели. Сейчас она курирует технологический отдел "Q", отвечающий за инновации. Метревели окончила Кембридж и большую часть карьеры работала на Ближнем Востоке и в Европе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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