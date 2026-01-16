Новости регионов: задержан подозреваемый по делу о ЧП в здании МВД в Сыктывкаре

Задержан подозреваемый по делу о взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Им оказался преподаватель, который привел в действие учебную гранату. Ему вменяют превышение должностных полномочий. Вопрос об аресте решится в ближайшее время.

В Армавире сотрудники ГАИ спасли водителя фуры. Мужчина потерял сознание из-за отравления угарным газом, а его КамАЗ стоял на обочине дороги. Инспекторы обратили внимание на запотевшие стекла кабины и включенный свет. На стук в дверь водитель не отвечал, и двери были заперты. В итоге на место происшествия прибыли спасатели МЧС и бригада скорой помощи. Кабину вскрыли и, используя носилки, вынесли водителя, после чего передали его медицинским работникам.

Жители Иркутска и Байкала продемонстрировали свою готовность к Крещенским купаниям. В соцсетях появились видеоролики с погружением местных жителей в воду. При этом температура на улице достигает минус 35 градусов.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.