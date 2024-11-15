Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео можно прислать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Скорая прибыла к месту пожара в Некрасовке. Он произошел в квартире на 13-м этаже одного из домов около метро. По словам очевидцев, жители соседних квартир эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Огонь охватил мебель и личные вещи на площади 10 квадратных метров. Ущерб для дома предстоит оценить.

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