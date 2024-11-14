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14 ноября, 14:30

Происшествия

Автоэксперт рассказал, что могло стать причиной ДТП с участием Mercedes в ТиНАО

Автоэксперт рассказал, что могло стать причиной ДТП с участием Mercedes в ТиНАО

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ДТП с участием Mercedes произошло на площади Туве Янссон в ТиНАО. Автомобиль ездил кругами по площади, пока не врезалась в столб. В машине находилась девушка с маленьким ребенком. По ее словам, в ее Mercedes заблокировались руль и педаль газа.

Автоэксперт Дмитрий Попов предположил, что в бортовом компьютере или в блоке управления двигателя случился программный сбой, вследствие чего произошла блокировка входных портов от органов управления. Эксперт также уточнил, что в современных автомобилях много электроники, которая не обеспечивает прямых обратных связей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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