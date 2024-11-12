Новости регионов: ГАИ Уфы оштрафовала эвакуаторщика, дрифтовавшего с пассажиром на борту

Водитель эвакуатора в Уфе устроил дрифт по улицам города, загрузив на борт пассажира вместо автомобиля. Кадры, размещенные в Сети, привлекли внимание полицейских. В отношении 30-летнего эвакуаторщика составили несколько административных протоколов.

При этом в Иркутске правоохранители заметили на дороге подозрительный ВАЗ-2107, водитель которого при виде патрульного авто прибавил скорость. В результате погони нарушителя удалось остановить – за рулем был молодой человек без водительского удостоверения. В его отношении составили административные протоколы, а сам автомобиль отправили на спецстоянку.



Тем временем пожар произошел в многоквартирном жилом доме в ЯНАО. В настоящее время прибывшие на место пожарные уже тушат деревянное сооружение. На месте работают более 40 сотрудников МЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

