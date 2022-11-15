В Майями взорвали отель, в котором останавливались Кеннеди и Синатра

В Майями взорвали отель, в котором останавливались Джон Кеннеди, Фрэнк Синатра и выступали "Битлз". После крупного пожара и повреждений от урагана "Ирма" в 2017 году его признали аварийным и закрыли. Местные власти решили, что его проще снести, чем восстанавливать. 17-этажный отель рухнул после серии направленных взрывов. Уход эпохи многие американские телеканалы транслировали онлайн.

Караваны грузовиков прибыли в Мадрид. Водители присоединились к акции против усиления безработицы и роста цен на продукты и топливо. Бессрочная забастовка началась в понедельник. Грузоперевозчики требуют от властей исполнения принятого в августе закона, запрещающего им работать в убыток. Недовольство бастующих вызвали и ценники на заправках. Стоимость бензина и дизельного топлива достигли рекордных цифр, в среднем превысив два евро за литр на большинстве испанских заправочных станций. Экономисты уже говорят, что каждый день забастовки принесет Испании около 600 миллионов евро убытков.

Французов предупредили об отключении электроэнергии этой зимой. Сидеть без света придется из-за неготовности атомных станций. Об этом пишет агентство Bloomberg. Из 56 атомных реакторов в настоящее время запущен только 31. Насколько часто будут отключать электричество зависит от температуры на улице, уточнили в компании – сетевом операторе. Если зима будет теплой, отключений удастся избежать. Если же ударят морозы, то потребителям придется готовить фонари и автономные обогреватели. При этом еще в октябре французские власти решили сократить время подсветки Эйфелевой башни. В настоящее время они планируют отказаться и от традиционной рождественской иллюминации.



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