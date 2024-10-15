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15 октября, 23:30

Происшествия

Футболист Даниил Крапивников принес извинения официантке, которую ударил

Футболист Даниил Крапивников принес извинения официантке, которую ударил

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Полузащитник футбольного клуба "Родина Медиа" Даниил Крапивников принес личные извинения официантке, которую он ударил во время празднования победы в матче. Как пишут телеграм-каналы, футболист приехал в московский бар, где случился инцидент, и вручил девушке букет.

Ранее происшествие попало на записи камер наблюдения. На кадрах видно, как после приближения мужчины девушка сгибается и затем опускается на пол. Позже спортсмен признал, что был нетрезв, но заявлял, что просто наступил официантке на ногу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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