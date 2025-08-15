Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 11:30

Происшествия

Новости регионов: траулер "Изумруд" сломался в акватории Кольского залива

Новости регионов: траулер "Изумруд" сломался в акватории Кольского залива

Новости мира: свыше 70 человек пострадали в результате беспорядков в Сербии

Полиция в ДНР изъяла нелегальную партию табака на 600 млн рублей

Суд вынес приговор женщине, сбившей насмерть ребенка в Москве

"Московский патруль": собаке отрезали ухо во время стрижки в салоне

"Московский патруль": суд вынес приговор женщине, насмерть сбившей 9-летнего мальчика

"Московский патруль": оперативники задержали в Абхазии находившегося в розыске мужчину

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 августа

Курьер в Москве спас пенсионерку от передачи денег мошенникам

СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде

Траулер "Изумруд" сломался в акватории Кольского залива. Он потерял ход и стал дрейфовать. На борту судна находились 18 членов экипажа. Корабль пришлось отбуксировать в Мурманск. Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку.

Целые районы Читы затопило водой из-за сильных ливней. Автомобили и общественный транспорт с трудом перемещались по городу. Позже дождь закончился, а коммунальные службы стали наводить порядок на улицах.

Над Екатеринбургом тренируются экипажи реактивных самолетов Л-39. Четверка пилотажной группы "Русь" приземлилась в аэропорту Кольцово. Тренировка проходит в рамках подготовки к фестивалю "Энергия РМК" на Дне города.

