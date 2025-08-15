Новости регионов: траулер "Изумруд" сломался в акватории Кольского залива

Траулер "Изумруд" сломался в акватории Кольского залива. Он потерял ход и стал дрейфовать. На борту судна находились 18 членов экипажа. Корабль пришлось отбуксировать в Мурманск. Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку.

Целые районы Читы затопило водой из-за сильных ливней. Автомобили и общественный транспорт с трудом перемещались по городу. Позже дождь закончился, а коммунальные службы стали наводить порядок на улицах.

Над Екатеринбургом тренируются экипажи реактивных самолетов Л-39. Четверка пилотажной группы "Русь" приземлилась в аэропорту Кольцово. Тренировка проходит в рамках подготовки к фестивалю "Энергия РМК" на Дне города.

