11 человек пострадали в аварии с двумя электробусами на Профсоюзной улице в Москве. Среди них – 2 ребенка.

Одного из них доставили на вертолете в клинику доктора Рошаля. В Депздраве сообщили, что его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Остальным пострадавшим была также оказана вся необходимая помощь.

ДТП произошло в районе дома 156, недалеко от станции метро "Теплый Стан". По данным Мосгортранса, два электробуса маршрутов 101 и 152 столкнулись на остановке, после чего один выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения.

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