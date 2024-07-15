Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 14:45

Происшествия

Новости мира: туристическое судно загорелось и затонуло в Турции

Новости мира: туристическое судно загорелось и затонуло в Турции

Бизнес-коуча Закхайм арестовали по подозрению в обмане клиентов

Сбор добровольцев для помощи в тушении пожара объявлен в Краснодарском крае

Дональд Трамп не стал менять свой рабочий график из-за покушения

Создателей фильма "Мой любимый чемпион" обвинили в жестоком обращении с лошадью

Движение в Лефортовском тоннеле затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей

Три пункта временного размещения организовали из-за лесного пожара рядом с поселком Дюрсо

Новости мира: Трамп прибыл в Милуоки на съезд республиканской партии

Несколько автомобилей и 60 построек повреждены огнем в хуторе Дюрсо

Пожарные ликвидировали очаги возгорания на базах отдыха под Новороссийском

Пожар вспыхнул на туристическом судне в турецком Мармарисе, из-за чего люди в панике прыгали в воду. 39 пассажиров спасли, 17 человек пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Управлении мореходства при министерстве транспорта Турции. Причина возгорания пока не установлена. В результате ЧП корабль полностью затонул.

Тем временем в другом турецком городе Айдыне продолжается мощный пожар, площадь которого достигла 100 тысяч "квадратов". Возгорание началось на открытой местности, где хранится макулатура. С огнем удалось быстро справиться, но ветер раздул его заново.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика