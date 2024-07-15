Новости мира: туристическое судно загорелось и затонуло в Турции

Пожар вспыхнул на туристическом судне в турецком Мармарисе, из-за чего люди в панике прыгали в воду. 39 пассажиров спасли, 17 человек пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Управлении мореходства при министерстве транспорта Турции. Причина возгорания пока не установлена. В результате ЧП корабль полностью затонул.



Тем временем в другом турецком городе Айдыне продолжается мощный пожар, площадь которого достигла 100 тысяч "квадратов". Возгорание началось на открытой местности, где хранится макулатура. С огнем удалось быстро справиться, но ветер раздул его заново.

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