Движение на МСД у станции МЦК Ростокино восстановлено после аварии

Движение на участке Московского скоростного диаметра в районе станции Московского центрального кольца (МЦК) Ростокино восстановлено после аварии с участием двух машин.

Ранее на Северо-Восточной хорде в районе станции МЦК столкнулось два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в пресс-службе департамента транспорта Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

