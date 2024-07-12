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12 июля, 22:15

Транспорт

Движение на МСД у станции МЦК Ростокино восстановлено после аварии

Движение на МСД у станции МЦК Ростокино восстановлено после аварии

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Движение на участке Московского скоростного диаметра в районе станции Московского центрального кольца (МЦК) Ростокино восстановлено после аварии с участием двух машин.

Ранее на Северо-Восточной хорде в районе станции МЦК столкнулось два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в пресс-службе департамента транспорта Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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