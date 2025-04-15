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15 апреля, 12:30

Происшествия

Следствие расследует убийство на Бартеневской улице в Южном Бутове

Следствие расследует убийство на Бартеневской улице в Южном Бутове

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Следователи устанавливают обстоятельства трагедии на Бартеневской улице в Южном Бутове. По предварительной информации, школьница напала с ножом на собственного отца. Мужчина скончался на месте.

По данным следствия, в семье были зафиксированы случаи насилия. По предварительным данным, отец злоупотреблял алкоголем и применял силу к дочерям. Следователи допрашивают девушек и изучают все детали произошедшего. Орудие преступления изъято, расследование продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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