Следствие расследует убийство на Бартеневской улице в Южном Бутове

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии на Бартеневской улице в Южном Бутове. По предварительной информации, школьница напала с ножом на собственного отца. Мужчина скончался на месте.

По данным следствия, в семье были зафиксированы случаи насилия. По предварительным данным, отец злоупотреблял алкоголем и применял силу к дочерям. Следователи допрашивают девушек и изучают все детали произошедшего. Орудие преступления изъято, расследование продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.