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15 апреля, 07:30

Происшествия

Новости регионов: лучница попала в смартфон вместо мишени в Бурятии

Новости регионов: лучница попала в смартфон вместо мишени в Бурятии

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Соревнования лучников в Бурятии едва не закончились пожаром. Одна из спортсменок неправильно натянула тетиву, в результате чего стрела сбилась и попала прямо в смартфон, который лежал под мишенью и фиксировал попадания. Специальный защитный экран не помог. В итоге телефон задымился, после чего его вынесли из зала, где проходили соревнования.

Тем временем ранняя весна спровоцировала ледоход на реке Амур в Хабаровске раньше срока. Местные жители активно делятся соответствующими кадрами в соцсетях. На видео река выдавливает на берег огромные глыбы. По прогнозам специалистов, закончится процесс только в начале мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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